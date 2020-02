Es ist jedes Jahr das Gleiche: Die Vereine beraumen als Pflichttermin ihre Jahreshauptversammlung an, sicherlich nicht unbedingt der Höhepunkt im Vereinsleben. Beim „Spielmannszug & Brass Band Lüdinghausen e.V.“ jedoch wurde selbst diese Veranstaltung am Samstagabend mit guter Laune und viel Humor wahrgenommen, wie offensichtlich die vielen anderen Treffen im Verlauf des abgelaufenen Jahres auch.

Einen Abriss davon durchliefen die anwesenden Teilnehmer noch einmal im Schnelldurchgang – und es ist schon erstaunlich, welche Bandbreite da von den Musikern abgedeckt wird: Von den unterschiedlichsten Schützenfesten über musikalische Unterstützung Lüdinghauser Siedlergemeinschaften wie Struck, Hüwel oder Mühlenpaot bis hin zu Auftritten am Volkstrauertag, am Abendmarkt auf der Burg Lüdinghausen oder gar der Gestaltung des Heilig-Abend-Gottesdienstes auf der Burg Vischering gab es zahlreiche Einsätze, die auch im laufenden Jahr 2020 nicht weniger sein werden. Sogar über die Grenzen der Heimatstadt hinaus kamen Anfragen, beispielsweise aus Werne, Oer, Datteln oder Lünen, um nur einige zu nennen.

Die Nachwuchsarbeit nimmt ebenfalls einen wichtigen Teil der Vereinsaktivitäten ein, so zum Beispiel das Infokonzert in der Ostwallschule. Aber auch gemeinsame Ausflüge – etwa zum Kletterwald nach Haltern oder zum Ketteler Hof – standen im Kalender.

Vorstand genießt weiterhin Vertrauen

An der Besetzung des Vorstandes änderte sich nicht so viel: Ulrich Merhove ist nach wie vor Vorsitzender. Ebenso behielten Sonja Niehues (Musikalische Leiterin des Spielmannszugs), Christoff Niehoff (Musikalischer Leiter Brass Band), Lara Niehues (Jugendsprecherin), Anne Kamrad und Christian Fels (Beisitzer) ihre Aufgaben. Heike Wiedau als stellvertretende Vorsitzende und Peter Konermann als Kassierer bestätigten die Mitglieder in ihren Ämtern, Caroline Kastrewa und Carl-Simon Sard wählten sie als neue Kassenprüfer.

Nach den erforderlichen Regularien – wie der Entlastung des Kassenprüfers und des Vorstandes – konnten die Musiker Fragen sowohl zu 2019 als auch zu 2020 stellen.

Die Aussicht auf das Jubiläumsjahr 2021, in dem der Spielmannszug 70 Jahre und die Brass Band 55 Jahre alt werden, leitete dann über in den gemütlichen Teil des Abends.