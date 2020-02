Selbst beim Schunkeln bebt das Zelt

Befreundete Vereine feiern mit

Zu Beginn und am Ende des offiziellen Teils zeigten die Tetekumer Funken ihr Können. Die zwölf Damen schwangen bei ihrem Gardetanz zu einstudierten Choreografien die Beine – unter anderem zum Sound der Filmreihe „Fluch der Karibik“. Zum Finale präsentierte die Gruppe ihren neuen Show-Tanz.

Dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, zeigten die Minifunken. Die neun Mädchen zeigten reibungslos tänzerische, teilweise schon akrobatische Einlagen und wurden dafür mit einer Packung Schokolade belohnt. Trainerin Jana Schulze auf’m Hofe erhielt einen Blumenstrauß.

Viele Vertreter benachbarter Karnevalsgesellschaften, darunter Blaupunkt Heide und Stabil daobi, waren zugegen. Einen besonderen Auftritt hatte traditionell die KG „KITT“ aus Olfen mit Prinz Johannes I. und Vizepräsident Michael Hampel. Ersterer stellte unter dem Jubel der Narren fest: „Die Seppenrader verstehen es, Karneval zu feiern.“

Ein Show-Highlight jagt das nächste

Nachdem DJ Max mit einer Schunkelrunde zu „Tulpen aus Amsterdam“ die Zuschauer in Bewegung und das Zelt wortwörtlich zum Beben gebracht hatte, heizten die „Dancing Queens“ mit Klassikern wie „What a feeling“ oder „Footloose“ weiter ein. Engbert dankte einmal mehr die Hofeigentümer Erich und Angelika Sasse für ihre Unterstützung. Bürgermeister Richard Borgmann ließ es sich nicht nehmen, noch einmal eine Ansprache zu halten: „Hier, wo der Mensch noch aus frohem Herzen lacht“, fühle er sich auch wohl. Als Büttenredner trat Bürgermeisterkandidat Ansgar Mertens auf, der in seiner Rolle als „Hausmeister Ansgar“ versprach: „Braucht ihr Hilfe, eil ich herbei, wählt einfach nur die 333!“. So schlug er unter anderem zur Beruhigung des Verkehrs zwischen Lüdinghausen und Seppenrade eine Seilbahn vor. Außerdem bot er an, das Don-Bosco-Haus zu streichen oder bei Fortuna Seppenrade den Rasen zu mähen.

Die Ambossfunken traten zu „Singing in the rain“ passenderweise mit Regenschirmen auf. „De Jongs aus dem Mühlenpaot“ und die Tetekumer Funken beendeten dann das Programm, ehe eine närrische Party startete.