Ein gutbesuchter Vortrag zur Baukultur in der Lüdinghauser Altstadt, eine Fahrradtour und beratende Gespräche mit Besitzern alter Häuser: Auf vielseitige Aktivitäten im zurückliegenden Jahr können die Mitglieder des Zentrums für historische ländliche Baukultur im Münsterland zurückblicken. Dies wurde deutlich, als der aus Johannes Busch, Liane Schmitz und Ludger Schröer bestehende Vorstand während der Versammlung am Freitagabend auf Hof Grube an die zahlreichen Aktionen 2019 erinnerte.

„Vielen Lüdinghausern ist der Vortrag zur Gegenwart und Zukunft der Baukultur in der Altstadt noch in lebhafter Erinnerung, an dem deutlich mehr als 100 Bürger teilnahmen“, heißt es in einem Pressebericht. In Konsequenz aus dem Appell für eine nachhaltige Wertschätzung alter Gebäude habe sich unter der Regie des Heimatvereins Lüdinghausen eine Arbeitsgruppe auf den Weg gemacht, die historische Baukultur der Innenstadt in den Fokus zu nehmen.

Allerhand Beratungen im Stillen

Selten geworden sind derweil die für das Münsterland charakteristischen Gräftenhöfe, die Wasserburgen der Bauern. So war eine mit der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Frühjahr durchgeführte Leezentour zu diesen Sehenswürdigkeiten schnell ausgebucht. Auf Interesse stießen auch die Begehungen des Hauses Hermannstraße 7 und der Burg Wolfsberg.

Einen eher stillen Schwerpunkt der Arbeit des Vorstands bildete 2019 wieder die Beratung von Eigentümern alter Häuser. In zahlreichen Einzelgesprächen wurden Unsicherheiten in Sachen Denkmalschutz ausgeräumt und Hilfestellungen bei der historischen Recherche zur Hof- und Familiengeschichte gegeben.

Sogar über die Grenzen hinaus sei man erfolgreich gewesen, wie während der Versammlung zu vernehmen war: Mit seinem Bildvortrag über historische Transformatorenstationen stieß Schröer in Havixbeck und in Ahlen auf große Resonanz.

Für 2020 steht erneut Spannendes auf dem Programm: Auf Fahrradtouren zu den zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden ingenieurtechnischen und architektonischen Bauwerken des Dortmund-Ems-Kanals zwischen Datteln und Senden stimmte Schröer die Mitglieder ein.

Initiative mit dem Kreisheimatverein

Ein Schwerpunkt wird außerdem die Zusammenarbeit mit dem Kreisheimatverein bilden. Während dessen Mitgliederversammlung des Kreisheimatvereins Coesfeld, der dieses Jahr auf Hof Grube stattfindet, soll der Startschuss für eine gemeinsame Initiative fallen. Während einer umfangreichen Aktion der lokalen Heimatvereine soll eine Kulturgutliste – sprich eine Aufstellung interessanter Bauwerke – erstellt werden, wie sie zuletzt 1978 im Ansatz in Angriff genommen worden war, danach aber in Vergessenheit geriet.

„Es bleibt zentrales Anliegen des Zentrums für historische ländliche Baukultur im Münsterland, unser aller Augenmerk viel stärker als bisher auf das baukulturelle Erbe unserer Region zu richten“, betonte das Vorstandstrio. „Viel zu leicht gehen dem Münsterland zu viele Schätze durch Verfall und schnellen Abriss verloren. Bei diesem Engagement ist jede helfende Hand willkommen.“