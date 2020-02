Für das Jahr nach dem Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Sportabteilung hat der HSV Hüwel die Weichen für die neue Saison während der gut besuchten Mitgliederversammlung im Hüwelheim am Freitag gestellt.

Die sportliche Bilanz, die Matthias Pauly vorlegte, fiel fast ausgeglichen aus. Von 31 Spielen wurden 13 gewonnen, zwölf gingen verloren. Sechsmal trennte man sich mit einem Unentschieden vom Gegner. 45 Kicker kamen zum Einsatz, wobei Tobias Höning 25 Mal auflief, Frank Lendermann 20 Mal. 27 verschiedene Spieler teilten sich die 66 geschossenen Tore. Marcel Schwarzer war mit 14 Treffern erfolgreichster Schütze.

Keine Veränderungen gab es bei den Wahlen, da Matthias Pauly als Vorsitzender, Manuel Queseda als Kassierer und die beiden Beisitzer, Thomas Oesteroth und Daniel Schmies, wiedergewählt wurden. Als Kassenprüfer bestimmte die Versammlung Lars Heimann.

Sportlich tritt der HSV Hüwel in diesem Jahr etwas kürzer, weil es immer schwieriger werde, geeignete Freizeitteams für Turniere zu gewinnen, hieß es. So finden 2020 „nur“ der Bad- und Fliesenwelt-Cup am 27. Juni (Samstag) und das Alt-gegen-Jung-Spiel am 9. Mai (Samstag) statt. An den Veranstaltungen der Gemeinschaft „Ennigkeet alltied“, wie dem Umwelttag am 7. März (Samstag), beim Osterfeuer am 11. April (Samstag), beim Wikinger-Turnier am 6. Juni (Samstag) sowie beim Sommer- und Kinderschützenfest am 20. und 21. Juni (Samstag und Sonntag), wird die Sportabteilung ebenfalls teilnehmen.