Herbert Buerbank weiß oft nicht, wohin mit seinem Müll. Die Öffnungszeiten des städtischen Wertstoffhofs sind ihm ein Gräuel. Ihm reicht es nicht, dass dort dienstags zwischen 9 und 18 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 15 Uhr Unrat unterschiedlicher Art abgegeben werden kann.

Sowohl bei ihm zu Hause als auch in seinem Friseursalon sammele sich stets allerhand Ausgedientes für die Abfallcontainer an. Zudem kümmere er sich um das Anwesen seiner Schwiegermutter, erklärt der Steverstädter. Somit komme einiges an Müll zusammen – vor allem wenn im Garten Grünschnitt anfällt. „Montags habe ich frei – und Zeit. Doch dann ist der Wertstoffhof geschlossen“, moniert er. „Wer arbeitet, schafft es kaum dorthin.“ Deshalb sei er regelmäßig mit seinem Anhänger voller Müll nach Olfen gefahren, um seinen privaten wie geschäftlichen Müll zu entsorgen.

Neuer Wertstoffhof in Planung

Allerdings ist das mittlerweile keine Option mehr: Dort dürfen jetzt wohl ausschließlich Bürger aus der eigenen Steverstadt ihren Abfall abladen, berichtet der Lüdinghauser. Bereits mehrfach habe er sein Dilemma den Mitarbeitern im Rathaus geschildert, erzählt Buerbank. Doch bislang sei nichts passiert.

Und das hat gute Gründe, wie Stefan Geyer auf WN-Nachfrage erläutert. Erweiterte Öffnungszeiten des Wertstoffhofes würden sich auch auf die Höhe der Abfallgebühren für die Lüdinghauser auswirken, so der städtische Pressesprecher. Und: Die Entscheidung über die Öffnungszeiten sei letztlich eine politische, die vom Rat getroffen werde. Mit Blick auf den noch zu errichtenden Wertstoffhof würden im Sommer auch neue Beschlüsse fallen.

Zudem verwies Geyer darauf, dass am städtischen Wertstoffhof ausschließlich privater Abfall angenommen werde. Und: Der Stadt seien ansonsten keine Hinweise von Bürgern bekannt, die Öffnungszeiten auszuweiten.