Weg frei für weltweites Zocken

Im Caritas-Haus (Bahnhofstraße 24 in Lüdinghausen) beraten Wolfgang Schmitz und zwei Kolleginnen rund um Suchterkrankungen jeder Art. Sowohl Einzel- und Paargespräche sowie eine offene Sprechstunde – immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr – werden angeboten. Außerdem vermittelt das Team in die stationäre oder ambulante Therapie sowie an Selbsthilfegruppen für Spieler und Angehörige jeweils wahlweise in Unna oder Münster. Zusätzlich gibt es ein spezielles Selbstkontrolltraining – kurz: Skoll-Kursus – und jeden Donnerstag zwischen 17 und 18.30 Uhr eine Motivationsgruppe. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei Schmitz melden (Telefon 0 25 91/ 2 35 41 30, schmitz@caritas-coesfeld.de).www.caritas-coesfeld.de