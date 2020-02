Der „Stammtisch Ü 50 – Mach mit in Lüdinghausen“ hat es geschafft. Nach monatelanger Suche scheint nun endlich ein fester Standort gefunden zu sein, der die Voraussetzungen erfüllt, die Uschi Schwering , Inga Kasparek und Paul Steinebach für notwendig erachteten: Ein öffentlicher Raum, wo sich die Teilnehmer alle 14 Tage in gemütlicher Runde treffen und austauschen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Wünsche waren, dass die Räumlichkeiten für die Stunden des Treffens ausschließlich dem Stammtisch vorbehalten bleiben und die Möglichkeit bieten, auch bei regem Zuspruch ausreichend Platz zu finden. Alles sollte barrierefrei und verkehrstechnisch gut erreichbar sein, es sollte ausreichend Parkplätze geben. Die Möglichkeit, bei gutem Wetter nach draußen ausweichen zu können, war ein weiterer Pluspunkt bei der Entscheidung für das Restaurant des Klutensee-Bades. Manuela Dahlhaus, die Geschäftsführerin des Betreibers, konnte all diese Wünsche erfüllen. „Nun also kann es mit frischem Schwung wieder in die Planungen gehen, die ein wenig davon ausgegrenzt wurden, dass die Standortfrage viel zu oft im Vordergrund stand, so Mitinitiatorin Uschi Schwering. Am Dienstag (18. Februar) um 18 Uhr laden die drei Organisatoren deshalb alle Interessierten ein, sich selbst ein Bild zu machen, ob der Stammtisch Ü50 nicht auch etwas für sie sein könnte.