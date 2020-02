Für ihn regnet es Konfetti: Christoph Farwick ist der aktuelle Karnevalsprinz der Gemeinschaft „ Blaupunkt Heide“ Tüllinghoff. Während der Generalversammlung haben die Narren ihn zu ihrer Tollität ernannt. Mit seiner Prinzessin Anja Döpper wird er am Samstag (22. Februar) die närrische Schar zur Karnevalssitzung begrüßen, und zusammen mit ihr feiern.

„Wer das spektakuläre Fest miterleben möchte, ist herzlich eingeladen“, schreiben die Anhänger der fünften Jahreszeit in einem Pressebericht. Das Zelt, in dem die kunterbunte Sause über die Bühne geht, steht wie gewohnt auf der Pferdewiese in Lüdinghausen. Um 19.11 Uhr marschiert der Elferrat der Frauen ein, um zunächst das noch amtierende Prinzenpaar Christian Kampert und Marion Althoff vom Thron zu verabschieden. Anschließend schnappen sich Farwick und seine Auserwählte das Zepter, um gemeinsam die Jecken aus dem Tüllinghoff zu regieren.

Den Gästen bietet der Verein ein unterhaltsames Programm, das Akteure aus den eigenen Reihen auf die Beine gestellt haben. Danach sorgt ein DJ mit tanzbaren Hits für Partystimmung – und das bis in die Nacht.

Einlass am Samstag (22. Februar) ist ab 18 Uhr. Die Mitglieder der Gemeinschaft treffen sich bereits am Freitagabend (21. Februar) um 18 Uhr, um das Festzelt karnevalistisch zu schmücken und einzurichten. Der Abbau wiederum steht Sonntag (23. Februar) um 15 Uhr im Kalender der Narrenschar.