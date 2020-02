Bernhard Möllmann unterstreicht in seiner Etatrede, dass die CDU in der ablaufenden Wahlperiode viel erreicht habe: „Solide Finanzen, Wirtschaft, Kinder, Schule, Stadtentwicklung waren die Themen, die wir beackert haben“, fasst der Fraktionsvorsitzende zufrieden zusammen. Die Christdemokraten stehen – das macht er gleich mehrfach deutlich – voll hinter dem Zahlenwerk. Zumal: „Die CDU wäre nicht die CDU, wenn wir nicht schon in diesem Haushalt für 2020 den Boden für die Lösungen der aktuellen Herausforderungen bereitet hätten.“

Als dringende politische Handlungsfelder der Zukunft analysiert er den Wohnraummangel, die Mobilität und den Klimawandel. „Mit unserem Bürgermeisterkandidaten Ansgar Mertens und mit neuer Energie für Lüdinghausen und Seppenrade werden wir diesen Boden künftig intensiv beackern“, betont Möllmann. „Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen von denen, die mit verpflichtenden Auflagen und überzogenen energetischen Anforderungen die Baukosten unerschwinglich machen wollen. Auch die Mitmenschen mit dem schmalen Geldbeutel sollen in Lüdinghausen und Seppenrade ihren Traum vom Eigenheim oder der eigenen Wohnung verwirklichen können.“

Außerdem fordert er im Namen seiner Fraktion ein Mobilitäts- statt eines Parkkonzeptes und begrüßt die Einstellung eines eigenen städtischen Klimamanagers.