Lüdinghausen mache „im Konzert der Kommunen eine sehr gute Figur“, sagt Michael Spiekermann-Blankertz in seiner Haushaltsrede. Und daran hätten auch die Sozialdemokraten ihren Anteil, stellt er fest und kündigt das „Ja“ zum Etat an. Bei nicht wenigen Projekten habe die SPD „Maßstäbe gesetzt und durch vernünftiges Handeln häufig vor Fehlern geschützt“. Beispielhaft nennt er das Kino, den Gesundheits-Campus sowie die Schulentwicklung. Nichts dagegen sei erreicht worden im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Es reiche aber nicht, sich nur auf den Bau von Einfamilienhäusern zu konzentrieren. Bezahlbarer Wohnraum werde in der Stadt dringend gebraucht.

Richtig sauer macht den Sozialdemokraten, dass den Kommunen – und somit auch Lüdinghausen – durch das von CDU und FDP regierte Land wichtige finanzielle Mittel für die Integrationsarbeit vorenthalten werden. So blieben diese auf 70 Prozent der Kosten sitzen.

Positiv betrachtet der Fraktionssprecher die Entwicklung bei Kitas und Schulen. Insbesondere der Umbau der Sekundarschule sollte allerdings einem „ganzheitlichen Konzept“ folgen und nicht ein „billiger Teilumbau“ werden. Ausdrücklich begrüßt er die Vergabe des Sozialinte­grativen Begegnungszen­trums in die Trägerschaft der Caritas. Eine medienpädagogische Stelle in der Stadtbücherei halten die Sozialdemokraten für „erforderlich und richtig“.