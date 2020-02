Es ist eine neue Aufmachung der berühmten Kindergeschichte „Pinocchio“, verpackt als modernes Musical: Das Tourneetheater Liberi aus Bochum, das mit verschiedenen Produktionen laut Pressemitteilung bereits mehr als eine Million Menschen begeisterte, gastiert am Samstag (22. Februar) mit genau diesem Stück in Lüdinghausen. Der Vorhang für die Vorstellung hebt sich um 15 Uhr in der Aula des Schulzen-trums.

Alle Kostüme und Bühnenbilder sind Eigenproduktionen des Theaterensembles, ebenso die gespielten Szenen und Musikstücke. „Um die altbekannten Geschichten nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszenieren zu können, sind alle Stücke eigens produziert“, wird Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt, zitiert.

Autor Helge Fedder ist derweil besonders wichtig, dass die Werte, die während der verschiedenen Bühnendarbietungen vermittelt werden, stets aktuell bleiben. „Dafür versuche ich immer, selbstbewusste Charaktere zu schaffen, die in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“, beschreibt er sein Vorgehen.

Um den Zuschauern einen Ohrenschmaus der besonderen Art zu servieren, arbeiten die Musiker Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg mit verschieden Stilen, die innerhalb einer Inszenierung vorkommen.

Das Musical ist geeignet für alle Kinder ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 20, 18 oder 15 Euro. Jungen und Mädchen bis 14 Jahre erhalten zwei Euro Rabatt. Der Preis an der Tageskasse beträgt jeweils zwei Euro mehr. Erhältlich sind die Karten unter www.theater-liberi.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zusätzlich verlosen die Westfälischen Nachrichten fünf mal zwei Tickets für „Pinocchio – das Musical“ am Samstag (22. Februar) um 15 Uhr in der Aula des Schulzentrum.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter01 37/8 22 70 20 55. Nennen Sie das Stichwort „Pinocchio“, Ihren Namen, Ihre Adresse und die Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Teilnahmeschluss ist am heutigen Mittwoch (24 Uhr). Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet: www.wn.de/teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.