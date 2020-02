Gewerkschafter machen nach Wahl in Thüringen mobil: Mahnwache gegen Rechts

Lüdinghausen -

Von awi

„Wehret den Anfängen! Denkt an den Holocaust“ und „A – asozial, F – fremdenfeindlich, D – dumm“ – mit solchen Parolen haben am Dienstagnachmittag Gewerkschafter ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Zu der Mahnwache hatte der DGB-Kreisverband Coesfeld aufgerufen und damit auf die Ereignisse rund um die jüngste Ministerpräsidentenwahl in Thüringen reagiert.