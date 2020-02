Defizit fällt „nicht ins Gewicht“

Mit einem Minus von 166 000 Euro startet der städtische Haushalt 2020. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Stadtsäckel noch ein ansehnliches Plus von 1,36 Millionen Euro. Und dennoch fand die Finanzplanung der Verwaltung am Dienstagabend in der Sitzung des Rates die Zustimmung von CDU , FDP und SPD . Aufwendungen von 57,13 Millionen Euro stehen Erträge von 56,96 Millionen Euro gegenüber. Der Fehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen, sodass der Etat als ausgeglichen gilt.

CDU erteilt Klimaschutzfonds Absage

Angesichts großer Investitionen – auch schon in der Vergangenheit – sowie kontinuierlichem Schuldenabbau findet Christdemokrat Bernhard Möllmann , dass das kleine Defizit im aktuellen Haushalt „nicht ins Gewicht“ falle. In seiner Etatrede führte er beispielhaft den Ausbau der Kindergartenplätze und Schulen an. Zugleich warb er dafür, der Jugendhilfe Werne, die Errichtung einer Förderschule in Lüdinghausen zu ermöglichen. Nach wie vor, so der CDU-Fraktionssprecher, sei die Steverstadt „ein attraktiver Standort für ansiedlungswillige Unternehmen“. Eine klare Absage erteilte Möllmann dem Ansinnen der Grünen, einen Klimaschutzfonds aufzulegen. Geld einfach „ins Blaue“ zu verplanen, „entspricht nicht den Grundsätzen einer soliden Fiskalpolitik“, konstatierte er.

Gänzlich anders beurteilte Eckart Grundmann (Grüne) diesen Punkt (für den erkrankten Fraktionssprecher sprang sein Parteikollege Lars Reichmann ein). Die Ablehnung des Klimaschutzfonds durch die Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss habe seine Partei „schon einigermaßen schockiert“, befand der Fraktionssprecher und erklärte dazu: „Eine krasse Fehlentscheidung.“ Überhaupt gehe aus seiner Sicht die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes für die Stadt „gefühlt unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ über die Bühne. Die Ablehnung des Haushalts durch die Grünen fasste unter anderem mit dem Hinweis zusammen: „Teure Leuchtturmprojekte“ etwa durch die Regionale 2016 halte seine Partei „mindestens für entbehrlich“.

Grüne: Teure Leuchtturmprojekte entbehrlich

Auch die UWG lehnte den Etat ab. Fraktionssprecher Markus Kehl begründete dies unter anderem damit, dass die Stadt ihren selbst formulierten Nachhaltigkeitsanspruch nicht erfülle. Seine Partei vermisse „eine wirkungsorientierte Haushaltsplanung und Steuerungsmechanismen in unseren Bebauungsplänen ebenso wie einen sozialen Wohnungsbau“.

SPD: Haben Akzente gesetzt

Das „Ja“ der SPD zum Haushalt begründete Fraktionssprecher Michael Spiekermann-Blankertz unter anderem mit vielen Akzenten, die auch seine Partei in der politischen Gestaltung der Stadt habe setzen können. Den in einem Leserbrief erhobenen Vorwurf von Grünen-Sprecher Grundmann, den anderen Ratsparteien mangele es in Klimafragen an „Problembewusstsein“ wies er als „anmaßend“ zurück. Ein siebenstelliges Budget für den Klimaschutzfonds ohne konkrete Maßnahmen sei der falsche Weg.

Der FDP-Fraktionssprecher Gregor Schäfer bemühte bei seiner Bewertung des Pro und Contra zum Haushalt das Bild einer Balkenwaage. Die schlug am Ende für die Zustimmung der Liberalen aus. Schäfer begründete dies unter anderem mit den Investitionen im Bildungsbereich – Sekundar- und Ludgerischule – sowie dem Ausweiten von Wohngebieten. Auf der Negativseite standen unter anderem die Sanierung der Straße Alter Berg in Seppenrade sowie das Vorziehen der Baumaßnahme Rialtobrücke. Zugleich warnte er für die Zukunft davor, dass „der Tisch, auf dem die Waage steht, nicht in Schieflage gerät“.

Auszüge aus den Etatreden der Fraktionssprecher finden sich auf der zweiten Lokalseite