An regenreichen Tagen bilden sich Riesenpfützen auf der Kastanienallee – insbesondere an der Kreuzung zur Flaßbieke/Buchenstraße. Und auch der Gehweg verwandelt sich dann schon mal in ein einziges Matschloch. Insbesondere für die Eltern und ihre Kinder, die in die DRK-Kita „Am Kastanienbaum“ gehen, gleichen Hin- und Rückweg einem Pfützen-Parcours.