„Gesundheit – eine Frage der Lebensführung?“ war die Jahrestagung des Seniorenbeirats gestern im Kapitelsaal auf Burg Lüdinghausen überschrieben. Die klare Antwort gab mit Dr. Ulrich Frohberger ein Orthopäde, Sportmediziner und Osteologe aus Münster: Ja. Leicht verständlich erklärte er in zwei Vorträgen, wie sich das Altern auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Gespickt mit Anekdoten und Karikaturen zum Schmunzeln, gelang es ihm, die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer zu fesseln.

Er verglich die Menschen mit einem Faultier: „Wir bewegen uns viel zu wenig“, stellte der Mediziner fest. Und das habe Folgen – nicht nur auf die körperliche Fitness, sondern auch aufs Köpfchen. Bei Astronauten beispielsweise, die sechs Monate im All waren, habe die Gehirnmasse nachweislich abgenommen. Wer lange fit bleiben will, müsse auf seinen Körper hören. Es gelte, nicht die Symptome zu bekämpfen – schon gar nicht leichtfertig mit Kortison, Antibiotikum, Schmerzmitteln und Co –, sondern stets die Ursache zu ergründen. „Fragen Sie Ihren Arzt immer nach dem Warum“, forderte Frohberger auf. Noch besser: Prävention. „Vorbeugen, wo es geht“ lautet seine Devise. Zusätzlich sei eine gesunde Ernährung wichtig.

Außerdem sprach Bürgermeister Richard Borgmann einige Grußworte, während Mathilde Zies ihre Harfe erklingen ließ. Die Moderation übernahm Dr. Norbert Lütke Entrup. Der Seniorenbeiratsvorsitzende ließ zudem das vergangene Jahr mit vielen Aktivitäten des Gremiums Revue passieren – darunter regelmäßige wie einmalige Aktionen, die allesamt gut ankamen, was er in seinen Ausführungen deutlich machte.