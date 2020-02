Bürgermeister Richard Borgmann nimmt den Weltgästeführertag am heutigen Freitag (21. Februar) zum Anlass, um sich bei allen Stadtführern zu bedanken. „Durch ihre Arbeit erlangen Lüdinghausen und Seppenrade einen noch größeren Bekanntheitsgrad“, wird das Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung zitiert. Die Führungen seien je nach Stadtführer sehr verschieden und jede für sich biete einen besonderen Reiz.

Auch viele Einheimische nutzten das Angebot regelmäßig. Stefan Wiemann , Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing, sagt dazu: „Die Lüdinghauser und Seppenrader machen gern eine Stadtführung zu besonderen Anlässen wie Geburtstagsfeiern oder wenn sie Besuch von auswärts bekommen.“ Borgmann ist sich allerdings sicher, dass die Angebote von noch mehr Bürgern genutzt werden können, die gar nicht ahnen, was ihnen entgeht. „Bei einer Stadtführung erfahre auch ich manchmal noch einiges über unsere Stadt, was ich vorher gar nicht wusste“, so Borgmann.

Seit drei Jahren wird an jedem ersten Samstag im Monat eine offene Stadtführung angeboten. Das Angebot werde gut angenommen. „Idealerweise melden die Leute sich vorher an, damit wir wissen, wie groß die Gruppe wird“, so Wiemann. Es sei aber auch möglich, spontan dazuzustoßen und zu schauen, ob noch Plätze frei sind. Ab sofort sollen auch in Seppenrade zwei Mal im Jahr offene Führungen angeboten werden. Diese finden am 9. Mai und 8. August jeweils samstags ab 14.30 Uhr statt.

Künftig wird weiter an dem Konzept der Führungen gearbeitet, um sowohl die Einheimischen als auch Besucher zu begeistern. „Wir wollen natürlich, dass es nie langweilig wird, deshalb lassen wir uns immer etwas Neues einfallen und spielen mit verschiedenen Ideen“, so Wiemann. Derzeit arbeite Lüdinghausen Marketing an der Entwicklung einer Stadtführung mit besonderem Motto. Sie trägt den Namen „Historie häppchenweise“.

Wer sich für eine Stadtführung durch Lüdinghausen oder Seppenrade interessiert, erhält im Lüdinghaus, Borg 4, unter 0 25 91/ 7 80 08 oder auf der Website von Lüdinghausen Marketing weitere Informationen.