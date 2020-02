Gnadenlos waren die Bühnenstars der KFD St. Ludger bei der Altweiberfastnacht am Donnerstagabend im Burghof. Gleich mehrere Legenden, teils Jahrzehnte alt, gingen im vollbesetzten Saal in Trümmer. Wer wird in Zukunft noch von Liza Minelli reden, nachdem das Cabaret-Sextett der katholischen Frauen – „Im Kabarett der KFD“ lautete auch das Motto der Feier – auf der Bühne stand? Wer von Janis Joplin , nachdem der ihr zum Verwechseln ähnliche Pastor Benedikt Elshoff im Hippie-Outfit und mit Peace-Zeichen durch die Reihen der „Gemeinde“ gegangen war?

Auf der Bühne war der beliebte Geistliche – Jahr für Jahr fester Bestandteil der KFD-Feier – in einer weiteren Rolle zu sehen. Gemeinsam mit Pastoralreferentin Alice Zaun heizte er – als Matthias Reim mit Michelle – den begeisterten Frauen ein, die prompt eine Zugabe von dem „Schlagerpärchen“ einforderten.

Überhaupt bekamen die Karnevalistinnen kaum Zeit zum Luftholen. Auf der Bühne reihte sich ein Höhepunkt an den nächsten. Das Organisatorenteam um Inge Voß zeigte in einem wortlosen Sketch, welche Verwicklungen eine zusammengedrängte erste Reihe im Kino nach sich ziehen kann. Verwirrung im Lichtspielhaus, Verwirrung in der Kneipe: Ein nach einem kurzen Klaren lechzender Gast (Christel Hellmann) redete über Minuten konsequent an der Bedienung (Maria Terjung) vorbei, bevor ihm diese schließlich einen „Eskimo Flip“ (Leitungswasser mit Eis) servierte. Kurz darauf ließ sich die ehrwürdige Mutter eines Nonnenklosters von der ehemaligen Schwester Frikadella erklären, was sie von ihrer Frittenbude zurück in den Orden trieb.

Nach dem Programm wurde es noch geselliger, als die DJs mit ihrer Musik zum Schunkeln einluden.