Die Bürgermeistersprecher des Münsterlandes haben sich in dieser Woche in Lüdinghausen zum Gedankenaustausch getroffen. Ein wichtiger Aspekt des Gesprächs waren die Klimaschutzaktivitäten der Städte und Gemeinden. Hier haben die Bürgermeistersprecher beschlossen, die Initiative zu ergreifen und sich über die kommunalen Grenzen hinweg Partner zu suchen. Basierend auf den Klimaschutzkonzepten der einzelnen Kommunen möchten sie ein gemeinsames Konzept der Nachbarkommunen entwickeln. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, von den Erfahrungen der anderen zu lernen und zu profitieren“, wird Bürgermeister Richard Borgmann im Pressetext zitiert.

Vier Bahnhöfe – ein Ziel

Auch hinsichtlich der Mobilitätsentwicklung sei vieles möglich. Die Verbindung der vier Bahnhöfe in Haltern am See, Drensteinfurt, Ascheberg und Lüdinghausen wurde von allen „als Glücksgriff“ angesehen. Man müsse nur Busse anschaffen und könne dann mit wenig Aufwand viel erreichen. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister von Beckum, möchte die von Haltern am See, Lüdinghausen, Olfen, Ascheberg und Drensteinfurt ins Spiel gebrachte Einrichtung der neuen Buslinie, die gleich vier Bahnhöfe miteinander verbinden würde, im Kreis Warendorf thematisieren.

Beim gigabitfähigen Breitbandausbau habe Lüdinghausen mit dem Glasfaserausbau in Lüdinghausen, Seppenrade und den Außenbereichen bereits riesige Schritte getan, heißt es weiter. Borgmann erklärte seine Bereitschaft, die gemachten Erfahrungen weiterzugeben.

Landärzte müssen her

Die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich ist ein Thema, das allen Bürgermeistern unter den Nägeln brennt. Insbesondere die Notfallversorgung müsse verbessert werden. Die Notwendigkeit einer stärkeren ärztlichen Versorgung auf dem Land haben die Bürgermeister nach eigenen Angaben bereits sowohl gegenüber Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann als auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betont. „Es ist klar, dass man den Notstand nicht von heute auf morgen beheben kann“, so Borgmann. „Wir fordern aber, dass auf lange Sicht eine praktikable Lösung für das Problem gefunden werden muss.“ Diese sei derzeit leider nicht in Sicht, so der Bürgermeister. Eine noch weitere „Ausdünnung“ der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum dürfe nicht mehr erfolgen. Sie sei inakzeptabel und unverantwortbar.