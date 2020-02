Lüdinghausen/Düsseldorf -

Wie den Eichenprozessionsspinner effektiv bekämpfen? Dazu will auch das Umweltministerium in Düsseldorf einen Beitrag leisten. Ein großes Treffen, zu dem alle Städte und Gemeinden aus NRW eingeladen sind, findet am 4. März in Lüdinghausen statt.