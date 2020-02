Gereimte Weisheiten

Schüler neigen bekanntermaßen dazu, ihren Paukern den ein oder anderen (meist wenig schmeichelhaften) Spitznamen zu verpassen. Im Fall von Johannes Grass , ehemaliger Mathe-, Physik- und Informatiklehrer am St.-Antonius-Gymnasium, hatten die Schüler mit dem „Sprücheklopfer“ aber ganz offensichtlich mitten ins Schwarze getroffen. Zumindest wenn man heute, knapp zehn Jahre nach seiner Pensionierung, einen Blick in sein gerade erschienenes Erstlingswerk „Schwarz-Weißheiten“ wirft. In dem kleinen Büchlein werden „11 x 11“ Zweizeiler beziehungsweise (er kann das Rechnen offenbar noch immer nicht lassen) „121 Pralinen für Geist und Seele“ präsentiert, die zum Nachdenken animieren und helfen sollen, Kenntnis in Erkenntnis umzuwandeln, wie es auf dem schneeweißen Cover heißt. Wie es dazu kam, erklärte der 70-Jährige im Gespräch mit WN-Redakteurin Beate Nießen.

Wie kommt ein ehemaliger Mathematiklehrer auf die Idee, ein Buch mit Lebensweisheiten in Reimform zu schreiben?

Johannes Grass: Gute Frage. Aber so weit hergeholt, wie es klingt, ist es in meinem Fall gar nicht. Ich hatte schon immer eine Vorliebe dafür, mit witzigen oder pointierten Sprüchen die alltäglichen Geschehnisse um uns herum, aber vor allem auch die Dummheiten dieser Welt zu kommentieren. Meine Schüler konnten da ein Lied von singen. Davon abgesehen bin ich ein großer Fan von Wilhelm Busch . Seine Bücher und Geschichten haben mich schon in jungen Jahren fasziniert.

In Wilhelm Buschs Geschichten sind meist auch die handelnden Figuren als Zeichnungen zu sehen. Bei ihnen steht über jedem Spruch eine Grafik. Schimmert da dann doch ein bisschen der Mathematiker durch?

Grass: Kann durchaus sein (schmunzelt). Was Sie Grafiken nennen, sind dreidimensionale Funktions-Grafen, wie sie beispielsweise im Leistungskurs Mathematik behandelt werden. Mit denen habe ich mich seit den 1980er Jahren, als Computer nicht nur in unser privates Leben sondern auch in Form des Fachs Informatik in den Schulalltag Einzug hielten, sehr gerne beschäftigt. Und so kam die Idee, meine Verse mit diesen Grafen optisch aufzuwerten.

In Ihrem Buch nehmen Sie nicht nur allgemein die Mitmenschen und deren Schwächen ins Visier, es finden sich durchaus auch aktuelle Themen wie beispielsweise der Klimawandel oder das Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte. Wollen Sie mit ihren Versen ein politisches Statement setzen?

Grass: So würde ich es nicht unbedingt nennen. Aber wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, kommt an bestimmten gesellschaftsrelevanten Themen gar nicht vorbei. Und so fließen die dann auch in meine Verse ein.

„ Aber wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, kommt an bestimmten gesellschaftsrelevanten Themen gar nicht vorbei. Aber wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, kommt an bestimmten gesellschaftsrelevanten Themen gar nicht vorbei. “ Johannes Grass

Wenn man zum ersten Mal ein eigenes Buch veröffentlicht, hat man da nicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage?

Grass: Genau genommen sind die „Schwarz-Weißheiten“ nicht mein erstes Buch. Während meiner Zeit am Anton, vor allem als ich dort den Fachbereich Informatik aufgebaut habe, habe ich Software für den Schulbetrieb entwickelt und darüber mehrere Handbücher geschrieben. Das war natürlich nicht das Gleiche. Aber das Schreiben war mir dadurch nicht völlig fremd.

Und jetzt, wo Ihr Buch erschienen ist, gibt es schon weitere Pläne?

Grass: Es gibt da Anregungen aus meinem Umfeld, ich könne mich doch mal an satirischen Kurzgeschichten versuchen. Mal sehen, ich bin ja kein Schriftsteller. Aber ich bleibe am Ball.

Die Vers-Sammlung „11 x 11 Schwarz-Weißheiten“ ist im Verlag tredition als Hardcover und Paperback erschienen.