„Ostwallschule ist ne coole“ – so schallte es am Freitagvormittag durch die Straßen der Lüdinghauser Altstadt. Der närrische Lindwurm der Kinder samt ihrer Lehrerinnen war unüberhörbar unterwegs. Traditionell am Freitag vor Rosenmontag wird es in der Ostwallschule Jahr für Jahr närrisch. Bunt kostümiert als Elfen, Prinzessinnen, Weihnachtsmann oder Harry Potter machten sich die Schülerinnen und Schüler auf den Weg. Am Straßenrand wurden sie von Eltern und Großeltern mit Süßigkeiten versorgt.