„Wenn du etwas tun willst, warte nicht zu lange“, gibt Schreiner Geppetto seiner Holzfigur Pinocchio mit und ahnt nicht, dass sein Geschöpf schon wenig später sprechen und laufen kann. Dabei hilft die Blaue Fee, die dem hölzernen Jungen in der Folge immer wieder begegnet und ihm auf seinem Weg weiterhilft. Denn die erste Frage, die Pinocchio nach seiner Erweckung zum Leben stellt, lautet: „Bin ich denn ein echter Junge?“

Was nötig ist, um ein echter Junge zu werden, ergründete das Musical-Ensemble des Bochumer Theaters „Liberi“ am Samstag in der Aula des Schulzentrums mit vielen selbst komponierten Liedern verschiedener Stilrichtungen, die die kleinen und großen Gäste an einigen Stellen zum Mitsingen und -klatschen einluden.

So singen Pinocchio (René Britzkow) und Geppetto (Dennis Fischer) in „Wunderbar“: „Das ist doch alles gar nicht wahr. Alles ist echt und offenbar.“ Um „echt“ zu werden und wirklich menschlich zu denken, muss Pinocchio auch einige Fehler machen und Lektionen lernen. So entwenden ihm Fuchs und Kater als falsche Freunde fünf Goldmünzen. Die nur für Pinocchio sichtbare Grille (Clarissa Elena Frings) ist sein Gewissen und hilft ihm stets, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

Doch der Holzjunge hört nicht gerne auf Anweisungen und bereitet seinem Vater Geppetto so einigen Kummer. Wenn Pinocchio die Unwahrheit sagt, sieht man ihm das sofort an der langen Nase an. So geht er etwa trotz großer Versprechungen nie in die Schule. Als Pinocchio schon fast resigniert („Ich glaub, das Leben ist einfach zu schwer. Ich bin halt nur aus Holz.“), meint die Fee zur Grille: „Er fühlt wie ein echter Junge, er weiß es nur noch nicht.“ Als Pinocchio dann seinen Vater aus dem Schlund eines Seeungeheuers rettet, steht der Verwandlung zum Menschen nichts mehr im Wege. Verwundert stellt er fest: „Aber ich bin immer noch Pinocchio.“

So konnten nicht nur die vielen jungen Zuschauer mitnehmen, dass vor allem Selbsterkenntnis einen „echten“ Menschen ausmacht. Die Botschaft wurde im Lied „Traum der Verwandlung“ überbracht: „Mach was falsch, probier was aus und lass den Fehler einfach raus. Nach der Dummheit ärger dich, denn ohne Fehler lernst du nicht.“ Das Publikum honorierte die ffantasievolle Aufführung mit anhaltendem Applaus.