Heizung kalt – Stimmung heiß

Nur gut, dass beim Karneval der Gemeinschaft „ Blaupunkt Heide“ die Stimmung schnell ihren Siedepunkt erreichte, denn die Heizung im Festzelt gab am Samstag frühzeitig ihren Geist auf. Selten war das Festzelt so voll und das Programm so bunt und vielfältig, sodass die Kühle kaum noch zu spüren war. Dafür sorgten nicht nur die Akteure auf der Bühne, an der Spitze der weibliche Elferrat, als griechische Göttinnen verkleidet, mit Bernadette Pieper als charmante Moderatorin des Abends. Auch DJ Carsten Böckmann hielt mit bekannten Schunkelliedern die Narrenschar warm.

Nachdem das alte Prinzenpaar, Christian Kampert und Marion Althoff verabschiedet und die Nachfolger, Christoph Farwick und Anja Döpper, den närrischen Untertanen vorgestellt waren, eröffneten die Ambossfunken das närrische Treiben. Sie begeisterten das Publikum mit ihrem Gardetanz ebenso wie die Tetekumer Funken mit ihrem Showtanz zu spanischen Melodien. Ohne Zugaben ging es für beide Tanzgruppen nicht von der Bühne.

Büttenreden, Tanz und gute Laune im coolen Festzelt

Dirk Lagers als Landstreicher und Matthias Farwick als Studienrat hatten in der Bütt einiges aus ihrem Alltagsleben zu erzählen. „Je t´aime Blaupunkt Heide, du schöne Gemeinschaft“ hielt Bürgermeister Richard Borgmann in seinem Grußwort eine Liebeserklärung für die Tüllinghofer bereit. Nach seinen Hobbys befragt, denen er im Ruhestand nachgehen werde, sagte Borgmann, nicht Schwimmen oder Radfahren, Karneval werde es sein. „Wenn ihre Predigten doch immer so erquickend wären“, dankte Bernadette Pieper Pfarrer Benedikt Elshoff nach dessen Auftritt mit Pastoralreferentin Alice Zaun als Matthias Reim und Michelle mit dem Lied „Sie hat dich nicht verdient“. Der Saal tobte und sang bei der Zugabe lauthals mit. Eine besondere Ehrung wurde Margret Wewel, Prinzessin mit Alois Funnemann vor 50 Jahren, und Bernd Pieper, mit Elisabeth Stüwe vor 25 Jahren das Prinzenpaar, zuteil.

Nachdem im Sketch „Die Unvergesslichen“ schon längst verstorbene Stars wie Udo Jürgens, Edith Piaf, Elvis Presley, Carel Gott oder Freddy Mercury wie durch Zauberhand erweckt wurden und noch einmal ihre bekanntesten Hits zum Besten gaben, rockte die Männertanzgruppe von Blaupunkt Heide als „Die verrückten Bauarbeiter aus dem Tüllinghoff“ die Bühne. Ausbilderin Tina Graf musste als Tänzerin einspringen, da sich ein Akteur kurzfristig krank meldete. Auch nach dieser Darbietung wurde immer wieder nach einer Zugabe gerufen. Zum großen Finale erhielten alle Akteure vom Prinzen einen Orden, bevor das Prinzenpaar einen langen, unvergesslichen Tanzabend eröffnete.