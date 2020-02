Seit drei Wochen liegt Michael ( Raphael Grosch ) nach einem Blutgerinnsel, das sich in seinem Hirn gebildet hat, im Koma. An seinem Krankenbett wacht nicht nur seine Mutter Carol ( Mona Seefried ), sondern auch sein Lebensgefährte Paul (Mathias Herrmann). Diese beiden, die sich in den vergangenen Jahren aus abgrundtiefer gegenseitiger Abneigung aus dem Weg gegangen sind, verbindet nun die Sorge um den Kranken.

Als Michael aus dem Koma erwacht, fehlen ihm sämtliche Erinnerungen an die letzten elf Jahre, in denen er mit Paul zusammengelebt und sich von seiner Mutter entfernt hat. Während Paul das Bild einer liebevollen Partnerschaft zeichnet, wittert Carol die Chance, Michaels Leben neu zu beginnen.

„Die ernste Komödie von Peter Quilter mit hochkarätiger Besetzung ist ein bewegendes Stück über Beziehungen, Vertrauen und Liebe“, heißt es in der Ankündigung und wird am 8. März (Sonntag) in der Aula des Schulzentrums zu sehen sein.

„4000 Tage“ ist eine Produktion der Konzertdirektion Landgraf, die städtische Kulturbühne Lüdinghausen präsentiert sie. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.

Restkarten gibt es bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4, 0 25 91/7 80 08). Die Eintrittskarten kosten im ersten Rang 24 Euro, im zweiten Rang 21 und im dritten Rang 17 Euro.