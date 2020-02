Narren feiern ausgelassen

„Oh, wie ist das schön . . .“, sangen am Nachmittag des Rosenmontags Hunderte von Karnevalisten im Seppenrader Festzelt aus vollen Hälsen. Soeben hatte Bürgermeister Richard Borgmann , in dieser Funktion das letzte Mal Gast von „Stabil Daobi“, dessen Präsidenten Markus Wittkemper das erste Ortseingangsschild des Rosendorfs ganz ohne „Lüdinghausen“, ganz ohne „Kreis Coesfeld“ überreicht. Wie es dem Anlass entsprach, feierten die Seppenrader närrisch dieses symbolische Zeichen der Unabhängigkeit vom Tal.

Auch sonst blieb bei der Festgala auf dem Berg wieder kein Auge trocken. Ganz anders als am Vortag, als der traditionelle Karnevalsumzug des Kinderprinzenpaars wegen des Sturms abgesagt werden musste. Das war großes Pech für Leonard den Ersten und Milla die Erste. „Das tut mir wirklich leid für euch“, versuchte Wittkemper tags darauf die beiden närrischen Herrscher zu trösten. Obwohl das nicht mehr notwendig zu sein schien: Mit großem Spaß verfolgten sie mit ihren beiden Funken die Rosenmontagsgala von ihrem Ehrenplätzen zwischen dem Elferrat. Und beeindruckten ihre erwachsenen Untertanen mit ihrer herrschaftlichen Proklamation.

„Stabil daobi“: Narren feiern mit Klamauk, Tanz und Gesang 1/96 Proppevoll war das Festzelt bei der Karnevalsparty der Narren von Stabil Daobi am Rosenmontag in Seppenrade. Foto: Christian Besse

Das Facility Management kam auf der Bühne mit „Hausmeister Bolle“ zu seinem Recht, der den Seppenradern unter anderem die niegelnagelneue „Badewannenwasserstöpselverordnung“ vorstellte, von der Großen Koalition abgesegnet. Der Mann im grauen Kittel wusste sein Publikum zu schätzen. Bei seinen Auftritten in Oberammergau, Stuttgart-Untertürkheim oder verschiedenen Orten in Ostdeutschland habe das Publikum keine Miene verzogen. Ganz anders als im ausgelassenen Zelt an der Kastanienallee: „Ihr seid Weltklasse“, rief der Hausmeister den Rosendorf-Narren zum Abschied zu.

Wolfgang Hüsch war da schon etwas langsamer – mit Absicht: Als „Heinz-Rüdiger“ erzählte der Mann im grünen Pullunder, der, selbst im besten Alter, noch bei seinen Eltern lebt und mit Mutti in den Urlaub fliegt, von seiner „schweren Kindheit“, sang dazu Hits von Bill Ramsey und Louis Armstrong. Das funkte zwar, aber nicht ganz so stark wie kurz darauf die „Original Harrys Crazy Show“, bei der die drei Künstler rasend schnell mehr als ein Dutzend Tanznummern in verschiedenen Kostümierungen zeigten – unter anderem als Cowboy, Biene Maja oder Rollator-Casanova. Da war das Zelt in Stimmung, schunkelte das närrische Volk.

Noch ausgelassener war die Stimmung bei den traditionellen Auftritten der Ambossfunken und der Tetekumer Funken. Zumal diese bei der Zugabe ihres spanischen Showtanzes Präsident Wittkemper in die Mitte nahmen. Dieser gab wie immer sein Bestes, konnte aber bei der ausgeklügelten Choreographie der Tanzdarbietung – zum Vergnügen des Publikums – nicht immer ganz mithalten.