Viel Zuspruch fand nun ein vom Förderverein des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs organisierter Diskussionsabend zum Thema „Bildung 4.0 – Die Wirtschaft wird digital“. Vor allem viele Schüler und Eltern fanden sich unter den Zuhörern.

Nach den Eigenschaften oder Kenntnissen gefragt, die Auszubildende oder Studenten im Bereich der Informatik mitbringen sollten, waren sich die Diskussionsteilnehmer einig: Spaß und Engagement bei der Arbeit seien das Wichtigste.

Alle Teilnehmer der Diskussionsrunde waren sich einig, dass gute Kenntnisse in Mathematik nicht so wichtig seien wie das Interesse am Beruf. Allerdings waren sich auch alle genauso sicher darin, dass es sinnvoll sei, Informatik als Unterrichtsfach anzubieten, weil das Verständnis für die mit der Digitalisierung verbundenen Prozesse unbedingt gefördert werden müsse.

Keine Angst vor „Nerds“

Sie verwiesen im Gespräch auch darauf, dass sich die Berufswelt grundsätzlich hin zu Berufen mit digitalen Anteilen verändere, dies aber weiterhin keinerlei beschäftigungspolitische Nachteile habe, da die Digitalisierung den Rückgang an Arbeitskräften zu kompensieren vermöge.

Angst vor dem oder um den in der Einführung von Schulleiterin Sabine Neuser beschriebenen „Nerd“ brauche niemand haben, wie die mitdiskutierenden Auszubildenden selbst lebhaft bewiesen. Alle Firmen suchten im Übrigen immer mehr Auszubildende oder Absolventen der Universitäten, wurde darüber hinaus betont. In diesem Zusammenhang werde auch an der Fachhochschule schon frühzeitig und intensiv der Kontakt zu den verschiedensten Berufen gesucht werde. Bei Häppchen und Getränken gab es anschließend die Gelegenheit zum persönlichen Austausch, die von allen Gästen gut genutzt wurde.