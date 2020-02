Beim Investorentag in der Handelshochschule Leipzig trafen sich nun zwei Lüdinghauser unverhofft auf der großen Bühne. Ähnlich wie in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierten junge Startups aus den Bereichen Gesundheit, „Smart City“ und Energie sich vor 200 internationalen Investoren, um Risikokapital für das weitere Wachstum einzuwerben.

Mit dabei war auch das „eHealth-Startup“ DOCYET , das von dem gebürtigen Lüdinghauser Florian Bontrup 2017 in Sachsen gegründet wurde. Die DOCYET GmbH entwickelt eine digitale Gesundheitsplattform, mit deren Hilfe Patienten sich am Smartphone selbst zu Gesundheitsproblemen informieren können, eine KI-basierte Ersteinschätzung ihrer Symptome bekommen und danach durch die komplexe Gesundheitssystem zum richtigen Behandler gelotst werden, heißt es in einem Pressetext. Für dieses Konzept wählten die Jury und das Publikum DOCYET als bestes technologiebasiertes Startup aus Mitteldeutschland aus.

Die wirkliche Überraschung fand aber bei der Preisverleihung auf der Bühne statt: Der mit 3000 Euro dotierte Preis „Best of Mitteldeutschland“ wird von der in Dortmund ansässigen Karl-Kolle-Stiftung vergeben. Der Stiftungsvorsitzende Professor Winfried Pinninghoff , der den Preis an Bontrup übergab, wohnt in Lüdinghausen und unterstützt auch die hiesigen Schulen bei der Einrichtung von Robotik-Laboren. Nach der Preisauszeichnung durch Pinninghoff und den Rektor der Leipziger „Graduate School of Management“, Prof. Dr. Stephan Stubner, stellten Gründer und Stiftungsvertreter auf der Bühne fest, dass der Zufall zwei Lüdinghauser im fernen Leipzig zusammengeführt hatte. „Einmal mehr ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, sich regional wie überregional mit allen Menschen auszutauschen und zusammen an Erfolgen zu arbeiten“, so der Kommentar von Pinninghoff.