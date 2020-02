Gegen den Trend im Kreis haben sich im vergangenen Jahr die Unfallzahlen in Lüdinghausen auf gleichbleibendem Niveau gehalten. Gemeldet wurden im vergangenen Jahr 272 Unfälle. Das ist einer weniger als in 2018. Die Zahl der dabei verletzten Personen ging um drei auf 103 zurück. Tödliche Unfälle gab es zwei – wie in 2018. Diese Zahlen präsentierten am Dienstag Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sowie Vertreter der Kreispolizei Coesfeld.

Die Zahl der in Unfälle verwickelte Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre verdoppelte sich auf 16. Dabei wurden 14 verletzt – sieben waren es im Jahr zuvor. Unfälle mit Fahrrad oder Pedelec wurden 53 verzeichnet – die Summe blieb konstant. Dabei wurden 46 Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer, ein Mensch kam ums Leben. Auch ein Motorradfahrer erlitt bei einem Unfall tödliche Verletzungen. Sieben Kradfahrer wurden bei einem Unfall schwer verletzt.

Der Anteil verunglückter Senioren stieg von 24 auf 28 Personen. Dabei wurden erlitten elf schwere Verletzungen, geht aus der Statistik hervor. Die Zahl verunglückter Fußgänger stieg um 50 Prozent auf neun. Drei wurden dabei scher verletzt, sechs erlitten leichte Blessuren, erklärten die Vertreter der Polizei.