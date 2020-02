Das gesamte Quartier aufwerten

Das Projekt ist ebenso ambitioniert wie der Standort attraktiv: Der schmale Parkplatz im Bereich Borg/Ecke Münsterstraße soll bebaut werden. Eines entsprechendes Konzept, für das der bestehende Bebauungsplan „Münsterstraße-West“ geändert werden müsste, hatte Architekt Christoph Ellermann jüngst dem Planungsausschuss präsentiert und war dabei auf große Zustimmung der Kommunalpolitiker gestoßen.

Der Grundstückseigentümer möchte die Brache am Eingang zur Altstadt deutlich aufwerten. Ellermann hat dazu verschiedene Szenarien entwickelt – drei Varianten und einen Masterplan, der auch das Innere des kleinen Quartiers einbindet. Dem Investor sei daran gelegen, „eine Lösung zu suchen, die städtebaulich vernünftig ist“, sagte Ellermann im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten . Er selbst beschreibt seinen Ansatz so: „Mir geht es um Lüdinghausen. Die Stadt soll ihre Identität behalten.“

Und so greifen seine Entwürfe die umliegende Bebauung auf. So soll auf der Parkfläche neben einem giebelständigen viergeschossigen Abschluss zur Münsterstraßenzeile ein traufständiger dreigeschossiger Gebäuderiegel entstehen. Während das Erdgeschoss für Gewerbe vorgehalten werde, sind in den Obergeschossen acht bis zehn Wohnungen vorgesehen – selbstredend barrierefrei. Die Gebäudehöhe der Eckbebauung zur Blaufärbergasse hin werde sich an der Höhe des Kubus orientieren, erläuterte der Architekt.

Abgerundet wird diese Häuserfront durch ein an das bestehende Hagemann-Haus angrenzendes zweiteiliges, in der Höhe abgestuftes Gebäude, das etwa fünf Wohnungen vorsieht. Der Zwischenraum zwischen beiden Bauabschnitten gibt den Weg frei in den hinteren Bereich der Gebäudestruktur. Und die, so Ellermann, solle ausdrücklich öffentlich zugänglich – sogar eine Wegeverbindung von der StadtLandschaft in Richtung Gartenstraße schaffen.

Zwar wäre auch ausschließlich die Bebauung des Parkplatzes möglich. Sie sei aus seiner Sicht aber als Solitär nicht sinnvoll, findet Ellermann. Schließlich sollte man die Chance nutzen, das gesamte Quartier architektonisch einzubinden. Dazu gehöre letztlich auch der großzügig dimensionierte Sektor im Inneren des Areals. Dort, so die Idee des Architekten, sei eine weitere Wohnbebauung möglich – zwei quadratische, eigenständige, dreigeschossige Trakte mit Zeltdach. So entstünde noch einmal Platz für bis zu 15 Wohnungen. Und diese Lösung sei „attraktiv, innenstadtnah und ruhig“.

Zugleich könnte unter der Oberfläche eine Stellplatzanlage angelegt werden, die – wenn möglich – über eine abzweigende Zufahrt der bestehenden Tiefgarage an der Gartenstraße angebunden und erschlossen werde. Aber auch das sei Zukunftsmusik.

Geht es nach der Politik, könnten die Pläne kaum schnell genug in Stein umgesetzt werden. So erklärte im Planungsausschuss etwa Thomas Suttrup (CDU): „Die Lösung ist besser, als ich befürchtet habe.“ Er sei dankbar, „das kein neuer Kubus entsteht“. Und Eckart Grundmann (Grüne) fasste seinen Eindruck so zusammen: „Die Situation schreit nach einer Bebauung.“ Er sprach dabei von einer „charmanten Lösung“.

Eine Umsetzung des von Ellermann so bezeichneten „Masterplans“ sei durchaus nicht unrealistisch – trotz der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse der Grundstücke. Natürlich müssten dazu noch intensive Gespräche geführt und Überzeugungsarbeit geleistet werden, so Ellermann. Aber: „Wichtig ist, dass man ein Ziel, eine Vision hat, das andere sich zunutze machen können.“ Das Ganze sei „ein robustes Konzept, das auf alles reagieren kann“.