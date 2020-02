Auf Einladung des Kulturvereins Nordkirchen gastiert die Gesangsklasse von Ludger Breimann aus Münster nach den Konzerten 2012 und 2014 bereits zum dritten Mal in der Oranienburg von Schloss Nordkirchen. Das Opernkonzert findet am Sonntag (1. März) um 17 Uhr statt.

Zu hören sind laut Pressebericht Arien, Ensembles und Chöre bekannter Opern, unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini. „Dabei stehen vor allem die verschiedenen Spielarten der Liebe im Mittelpunkt, die in der Schwärmerei, in der Intrige oder in der Rachefantasie ihren Ausdruck finden, heißt es weiter.

Hyolim Chi sitzt am Flügel

Die Studierenden des Gesangsdozenten Ludger Breimann stellen an diesem Abend nicht nur ihr solistisches Können unter Beweis, sondern formieren sich zudem für die Oper „La Traviata“ von Verdi und der Komischen Oper „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing zum „Opernchor“.

Für die musikalische Leitung sowie die Begleitung am Flügel konnte Hyolim Chi gewonnen werden. Sie ist Lehrbeauftragte für Korrepetition an den Musikhochschulen Detmold und Münster. Ihre Kollegin Dorothea Geipel, Dozentin für szenischen Grundunterricht, Bühnenpräsenz, Bewegungsgestaltung und Podiumstraining an der Musikhochschule Detmold, ist für die Inszenierung der Arien und Ensembleszenen verantwortlich. Sowohl Chi als auch Geipel haben in den vergangenen Jahren im Rahmen verschiedener Konzertprojekte bereits mehrfach mit der Gesangsklasse Ludger Breimann zusammengearbeitet. Durch den Abend führt Tanja Schwarze, Moderatorin bei Radio Oberhausen.

Eintrittskarten für das Konzert sind bei der Tourist-Info ( 0 25 96/ 91 75 00) und in der Textilreinigung Worms ( 0 25 96/23 22) in Nordkirchen erhältlich. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.