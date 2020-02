Lüdinghausen -

Von Beate Nießen

Der Coronavirus rückt näher. Schneller als gedacht. Und vom Rheinland ins südliche Westfalen ist es nicht mehr weit. Die Verantwortlichen in der medizinischen Versorgung in der Steverstadt sehen zwar aktuell keinen Grund zur Panik, aber es herrscht so etwas wie die Ruhe vor dem möglichen Sturm.