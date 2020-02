In diesem Jahr kommt der Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe. „Ich würde ja gerne, aber . . .“ – wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht, fragt das hiesige Organisationsteam in seiner Pressemitteilung. Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden nachzudenken beim Weltgebetstag am 6. März (Freitag). Sie haben den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen die Simbabwerinnen die Besucher erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen, wovon sie schreiben, heißt es weiter in dem Pressetext. Denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika sei alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben. Noch heute sind Frauen dort benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen.

„Steh auf, nimm dein Schicksal selbst in die Hand“ – das ist die Botschaft des Weltgebetstags aus Simbabwe. Der deutsche Weltgebetstag unterstützt den Mut im Gebet, mit Projekten zur Frauenförderung und einer Entschuldungsaktion. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. In Lüdinghausen und Seppenrade finden dazu am 6. März folgende Gebete statt: Um 15.30 Uhr treffen sich Interessierte im Pfarrheim St. Felizitas zum Gebet. Anschließend findet ein Austausch bei Kaffee und Kuchen statt. In Seppenrade findet das Gebet um 18 Uhr im Josefshaus statt. Auch hier gibt es im Anschluss bei einem Imbiss die Möglichkeit zum Gespräch.