Sowohl dem Klima zuliebe als auch den Energiepreisen geschuldet: Beides sind gute Gründe, die eigenen vier Wände energetisch auf dem aktuellen Stand zu halten, teilt die Kreishandwerkerschaft in einem Pressebericht mit. „Neben der Kosteneinsparung bieten Gebäudemodernisierungen noch viele weitere Vorteile: Sie steigern den Wohnkomfort, erhöhen beziehungsweise erhalten den Immobilienwert und können zudem sehr gut mit weiteren baulichen Maßnahmen – zum Beispiel zur Verbesserung der Barrierefreiheit oder des Einbruchschutzes – kombiniert werden“, heißt es. Darüber hinaus werde aktiv etwas für den Klimaschutz getan. Zumal umfangreiche Fördermittel zur Verfügung stünden.

Doch welche Maßnahmen sind die Richtigen? Wie gut ist das eigene Wohnhaus aktuell aufgestellt? Wo liegen die größten Einsparmöglichkeiten und was kostet mich das Ganze? Um diese Fragen zu beantworten, bietet die Stadt – unterstützt durch den Kreis Coesfeld und die Kreishandwerkerschaft sowie die Sparkasse Westmünsterland – kostenfreie und neutrale Vor-Ort-Beratungen an.

Aktiver Umwelt- und Klimaschutz

Rund 200 Hauseigentümer in Lüdinghausen und Seppenrade haben die Möglichkeit, mit Hilfe eines Fachmannes herauszufinden, wie ihre Immobilie sinnvoll modernisiert werden kann. Aufgrund ihres baulichen Alters sind dazu in Frage kommende Ein- und Zweifamilienhäuser ausgewählt worden, die ab dem 9. März (Montag) von zwei Energieberatern der Kreishandwerkerschaft aufgesucht werden.

Die betroffenen Eigentümer werden in den kommenden Tagen einen Brief von Bürgermeister Richard Borgmann erhalten, der sie über die Aktion informiert. Der Rathaus-Chef hofft laut Pressemitteilung, dass möglichst viele Hausbesitzer das Angebot in Anspruch nehmen werden. Denn: „Die Berater können genau auf die individuelle Situation der Hausbesitzer eingehen und darauf achten, was für sie im Hinblick auf Leistung und Einsparung entscheidend ist“, erläutern die Experten.

Im Anschluss daran können die Lüdinghauser und Seppenrader in Ruhe überlegen, ob und wie sie tätig werden wollen. „Mit der energetischen Sanierung haben die Eigentümer die Gelegenheit, etwas für sich persönlich zu tun und gleichzeitig aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz zu werden“, wird Borgmann in dem Bericht zitiert.