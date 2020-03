Es sieht ein bisschen aus wie beim Zähneziehen: Allerdings kommt in diesem Fall ein großer Kran zum Einsatz, der an der Baustelle der Leistungssporthalle zurzeit die Spundwände aus der Erde zieht. Die waren zu Beginn der Baumaßnahme in einer Tiefe von bis zu zehn Metern in das Erdreich gestampft worden.