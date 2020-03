Die Statistiker von IT NRW bestätigen es in einem eindrucksvollen Zahlenwerk: Lüdinghausen hat an Attraktivität für auswärtige Besucher enorm gewonnen. So ist die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf absolut 30 090 Gäste gestiegen. Die Zahl der Ankünfte in der Stadt lag bei 20 296 – ein Plus von 22,8 Prozent.