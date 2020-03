Das Schadstoffmobil kommt am Freitag (6. März) wieder nach Lüdinghausen. Sonderabfälle ausschließlich aus privaten Haushalten können zwischen 14 bis 18 Uhr auf dem Wertstoffhof an der Robert-Bosch Straße 22 abgegeben werden, teilt die Stadt in einem Pressebericht mit.

Zu den Sonderabfällen gehören Altbatterien, flüssige Farbrückstände, Spachtelmasse, Lösungsmittel, Fotochemikalien, Nitroverdünnung, Waschbenzin, Rostschutzmittel, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Spraydosen, soweit diese nicht mit dem Grünen Punkt versehen sind. Pinselreine Farb- und Lackdosen sowie ausgetrocknete Pinsel zählen nicht dazu. Das Entsorgen von Altmedikamenten kann über die Restmülltonne erfolgen, informiert die Stadt.

Am Schadstoffmobil dürfen die Steverstädter und Seppenrader außerdem Leuchtstoff- und Energiesparlampen abliefern – „jedoch ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen“, betonen die Verantwortlichen. Aus Kapazitätsgründen sei das Annehmen von Leuchtstoffröhren nur bis zu einer Länge von 1,20 Metern möglich – und generell der Wertstoffhof die richtige Adresse fürs Entsorgen. Glühbirnen und Halogenlämpchen kommen derweil in die Restmülltonne. Da Schadstoffe schnell in die Hände von Kindern gelangen können, sollten Bürger die Schadstoffe direkt an die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens übergeben und auf keinen Fall am Tor des Wertstoffhofes abstellen.

Fragen beantwortet Monika Kretschmer unter 0 25 91/92 62 59.