Den Kampf koordiniert führen

„Wir müssen uns mit dieser Sache landesweit auseinander setzen“, erklärte Dr. Heinrich Bottermann , Staatssekretär im Umweltministerium . Inzwischen sei ein Leitfaden erarbeitet worden, der in der Veranstaltung vorgestellt wurde. Dabei, so Bottermann, sei es darum gegangen, die bisher gemachten Erfahrungen bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners der einzelnen Kommunen zu sammeln. Daraus solle das weitere Vorgehen gegen die Raupen des Schmetterlings besprochen werden. Es gehe darum, die Bekämpfung zu koordinieren.

Mit der Entwicklung des Leitfadens, der laut Bottermann Anfang April in seiner endgültigen Fassung veröffentlicht werden soll, waren verschiedene Experten nicht nur aus dem Ministerium selbst beschäftigt. Im Verlauf des Treffens wurden verschiedene Bekämpfungsansätze angesprochen. Diese sollen in der Folge bewertet und in den Leitfaden aufgenommen werden. So berichtete etwa Lüdinghausens Umweltbeauftragter Heinz-Helmut Steenweg unter anderem auch über vorbeugende Maßnahmen der Stadt. Aber: „Ein Allheilmittel gibt es nicht“, sagte Bottermann.

Kein Thema, so Borgmann, sei dabei die Finanzierung der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners gewesen. Dabei belaste dies die Haushalte der Städte nicht unwesentlich. „Die einzelne Kommune ist dabei überfordert“, erklärte er. Allein Lüdinghausen habe dafür im vergangenen Jahr einen sechsstelligen Euro-Betrag aufwenden müssen. In 2020 dürfte es noch mehr werden.