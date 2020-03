Neue Wege in eine wundersame Welt

Wo Rotkäppchen den bösen Wolf überlistet, Hänsel und Gretel vom Knusperhäuschen naschen und die Sterne vom Himmel fallen, beginnt die Welt­ der Märchen. Bereits zum 19. Mal nehmen die Bürgerstiftung Lüdinghausen und die Stadt alle großen und kleinen Steverstädter und Seppenrader mit auf eine Reise in verwunschene Wälder, fantasievolle Landstriche und gigantische Burgen. „Neue Wege gehen“ lautet vom 15. bis 26. März (Sonntag bis Donnerstag) das Motto. Und das ist Programm: „Vorher stand das Erzählen von Märchen im Vordergrund“, sagt Bernhard Krämer , erster Vorsitzender der Bürgerstiftung. Diesmal würden die vielen Ehrenamtlichen verschiedene andere Wege beschreiten, um Jung und Alt zu unterhalten und zu faszinieren.

Das macht allein schon die Auftaktveranstaltung der Bürgerstiftung am 15. März (Sonntag) ab 19.30 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen deutlich. Während der Show „Impossible 2020“ mit dem Zauberkünstler Magic Freddi sowie den Steverstädtern Brigitte Scharinger Brill und Tim Littau geht es sowohl magisch als auch musikalisch zu.

Zwei Rallys zum Rätseln

Während des kompletten Aktionszeitraums laufen zwei Rallys. In Seppenrade versteckt das Team der Bücherei in den Schaufenstern der Geschäfte Märchenbilder, in denen es Buchstaben zu finden gilt, um daraus ein Lösungswort zu bilden. Die Teilnahmebögen gibt‘s ab dem 15. März (Sonntag) in der Bibliothek am Kirchplatz und zum Downloaden auf der Homepage (www.köb-seppenrade.de).

Derweil gestalten in Lüdinghausen die „3BurgenBuch“-Mitarbeiter das Schaufenster passend zum Thema – inklusive kleiner Rätsel, die gelöst werden wollen. Die Fragebögen bekommen alle Ratefüchse in dem Geschäft. Bei beiden Aktionen werden die Gewinner mit Preisen belohnt.

Bereits im Vorfeld waren die Kinder und Jugendlichen von der Sekundarschule und den zwei Gymnasien der Steverstadt kreativ. Einige Ergebnisse zeigt die Ausstellung „Märchenhafte Arbeiten aus der Kunst“ von Anton-Schülern – zu sehen während der Aktionstage in der St.-Felizitas-Bücherei und im St.-Antonius-Gymnasium sowie bei der Auftaktveranstaltung am 15. März (Sonntag) in der Burg Lüdinghausen. Und auch das „Sterntaler“-Motiv für das Programmheft und die Plakate haben Schüler entworfen.

Ein krönendes Finale ist natürlich ebenfalls wieder geplant: Das Abschluss-Event der Stadt am 26. März (Donnerstag) ab 19 Uhr im Kapitelsaal ist überschrieben mit „Die zauberhafte Welt der Brüder Grimm – Märchen und Volkslieder präsentiert von Emilia Blumenberg und Nils Mille“.

Kurzum: Während der Märchentage ergeben sich zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten, neue Wege zu gehen und in sagenumwobene Geschichten einzutauchen – sowohl für die ganz Kleinen als auch für die Großen.