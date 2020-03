Einen intensiven Ganztagesworkshop mit dem Titel „Interkulturelle Kompetenz“ haben jetzt einige Männer und Frauen des Volkshochschulkreises ( VHS ) Lüdinghausen absolviert. „Da dieses Thema jeden betrifft und sich alle angesprochen fühlen, haben Kursleiter ganz unterschiedlicher Fachbereiche teilgenommen“, heißt es in einem Pressebericht. „Interkulturelle Kompetenz spielt in jedem Kursus eine Rolle.“

Zunächst ging es darum, den Begriff „Kultur“ zu definieren und verschiedene kulturelle Identitäten und Regeln kennenzulernen. Anhand von vielen Praxisbeispielen sensibilisierte Kursleiterin Dr. Dörthe Schilken die Teilnehmer für andere Kulturen. Konkret ging es um Fragen wie „Was empfinde ich als fremd?“ und „Wie reagiere ich darauf?“. So wurde beispielsweise in einer Übung ein Basar dargestellt. Unter Annahme unterschiedlicher kultureller Identitäten trieben die Männer und Frauen miteinander Handel, ohne um die neuangenommene Identität der anderen zu wissen. Trotzdem mussten sie aufeinander reagieren. Eine der Teilnehmerinnen schaute anderen beim Gespräch nicht ins Gesicht, eine andere sprach sehr leise und versteckte ihren Mund hinter ihrer Hand, jemand drittes berührte andere während der Kommunikation. „Es war eine spannende Erfahrung, bei der man auch viel über sich selbst lernt“, sagte eine Teilnehmerin. Anhand solcher Übungen erlangten die VHSler nicht nur neues Wissen über andere Kulturen, sondern auch über die eigene. Infos über Gestik und Mimik rundeten den Workshop ab. „Die Teilnehmer wurden dafür sensibilisiert, dass etwas, was wir zunächst als ‚fremd‘ wahrnehmen, womöglich ganz anders intendiert und anderswo üblich ist“, fasst der Pressebericht zusammen. „Sie sammelten viele Eindrücke, die ihnen bei der Kursarbeit von großem Vorteil sein werden.“