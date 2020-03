Mit dem bewährten Vorstandsteam starten die Radsportfreunde Seppenrade in die neue Saison. Der erste Vorsitzende, Thomas van der Graaf, konnte an der Jahreshauptversammlung im Hotel „Mutter Siepe“ aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, ließ sich aber durch seine Frau Ulla vertreten.

In seinem Namen bedankte sie sich für die geleistete Arbeit beim gesamten Vorstandsteam. Ein besonderer Dank galt dem Kassenwart Andreas Kipp , der neben der Buchführung über die Finanzen die Abrechnungen der Tagesfahrten und die Routenplanungen für die Vereins- und Mehrtagesfahrten erledigt hatte. Besonders wichtig sei, dass auch in der Saison 2019 alle Trainingsfahrten ohne einen schweren Unfall stattfanden, von leichten Blessuren einmal abgesehen. Der zweite Vorsitzende Bernd Breuer und Schriftführerin Ursula van der Graaf wurden bei den Wahlen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Nach dem Bericht des Kassierers und der Entlastung des Vorstands folgte ein Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dienstags und donnerstags trafen sich die Radsportfreunde zu ihren Trainingsabenden. Die „Frühschicht“, ein freier Treff am Sonntag um 7 Uhr, fand ebenfalls guten Zuspruch. An der Traditionsfahrt nach Winterswijk nahmen zahlreiche Radsportler teil. Beim Lüdinghauser „Stadtradeln“ wurde der erste Platz aus dem Vorjahr verteidigt. Die vom Bürgermeister überreichten Kinogutscheine können bald eingelöst werden.

Ersten Platz beim „Stadtradeln“ verteidigt

Die Mehrtagestour führte nach Dänemark in die Nähe von Kopenhagen. Dort meisterten die Teilnehmer eine 300 Kilometer lange Rundfahrt. Insgesamt wurden an fünf Tagen zirka 1000 Kilometer zurückgelegt. Die Seppenrader Radsportler waren außerdem bei verschiedenen RFT-Veranstaltungen in der Umgebung dabei. Bei der Großveranstaltung am Nürburgring, „Rad am Ring“, schrammte Walburga Hernold mit nur vier Sekunden Rückstand an einem Podestplatz vorbei. Die Teilnahme am Münsterland-Giro Anfang Oktober rundete die Saison ab.

2020 startet für die Sportler am 2. April (Donnerstag) mit dem ersten Training. Donnerstags werden zwei Tempogruppen angeboten. Treffpunkt ist der Vorplatz an Badelt’s Räderecke. Nach Winterswijk geht es am 23. Mai (Samstag), vom 11. bis 14. Juni (Donnerstag bis Sonntag) führt die Mehrtagesfahrt nach Spenge.

Auch wurde schon der Blick auf die Saison 2021 geworfen, für die ein Trainingslager in der Toskana sowie eine Radtour zum und um den Vätternsee nach Schweden angeregt wurden.