Das Jahr 2019 sei geprägt gewesen von einer Vielzahl von Protestaktionen, „wie ich sie in dieser Intensität noch nicht erlebt habe“. Der Vorsitzende Berthold Schulze Meinhövel sprach auf der Winterversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Lüdinghausen am Mittwochabend in der Gaststätte Schwenken von einer „beispiellosen Bereitschaft“ seiner Berufskollegen, sich an den Demos zu beteiligen.

Was sie „auf die Straße getrieben hat“, seien die drohenden Konsequenzen aus der Nitratbelastung des Grundwassers und die großen Fragezeichen in der Zukunft der Sauenhaltung. Hierzu sei dann noch eine „zunehmend einseitige und häufig auch diffamierende Berichterstattung in den Medien“ gekommen. Bemerkenswert fand er, dass die Kundgebungsplätze „immer sauber verlassen worden sind“ und es „keinerlei Radikalisierung“ gegeben habe.

„Das weiß ja mittlerweile jeder, dass wir die Buhmänner der Nation sind“, waren die Worte des stellvertretenden Kreislandwirts Dirk Schulze Pellengahr. Auch von der Politik werde in Sachen Gewässerverschmutzung „der schwarze Peter der Landwirtschaft zugeschoben“. Dem müssten alle Bauern „mit Sachlichkeit und mit Fakten“ begegnen: „Populismus gibt es in der Gesellschaft schon genug.“

Aber: Ohne professionelle Hilfe werde die Landwirtschaft nicht auskommen, wenn sie ihr Image nachhaltig verbessern wolle, betonte der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Michael Uckelmann. Er machte damit die Notwendigkeit einer qualifizierten Marketing-Gesellschaft deutlich. Dem konnte Schulze Meinhövel nur beipflichten: Man könne vor Ort in die Schulen gehen oder die Hoftore öffnen, so oft man wolle, „aber die Verbraucher in den Großstädten werden wir damit niemals erreichen“. Mit einer Werbeagentur soll die Leistung der Landwirte künftig im Radio, an Bussen und im Kino hör- und sichtbar werden. „Wenn wir es nicht machen, wer dann? Der Lebensmitteleinzelhandel bestimmt nicht. Der will seine Ware immer nur billig verramschen“, lautete der Appell von Schulze Meinhövel an die über 70 anwesenden Mitglieder, das Projekt durch einen freiwilligen finanziellen Beitrag zu unterstützen. Denn ohne ausreichende Geldmittel werde man nicht starten können.

Auf große Aufmerksamkeit in der Versammlung stießen die Ausführungen zu der Nitratbelastung des Grundwassers, die Schulze Pellengahr machte. „Mitten im Bayerischen Wald, wo es weit und breit keine Landwirtschaft gibt, gibt es rote Grundwasserkörper.“ Für ihn ein klares Indiz dafür, dass man eigentlich mehr Ursachenforschung betreiben müsste. Die genauen Gründe zu identifizieren, das sei bislang völlig vernachlässigt worden. Aus seiner Heimatgemeinde Ascheberg wisse er von dem Problem, dass in regenarmen Zeiten zwei Drittel des Gesamtwassers im Emmerbach aus der kommunalen Kläranlage komme. Und die habe eine Einleitergenehmigung, „die zehn mal so hoch liegt, wie es nach der neuen Wasserrahmenrichtlinie sein dürfte“. So etwas gebe es landesweit mannigfach und das stelle eine zentrale Ursache dar. Der Politik warf Schulze Pellengahr vor, diesen Einfluss der Kläranlagen nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Marianne Lammers von der Landwirtschaftskammer Coesfeld wiederum wies auf den niedrigen Nitratgehalt der Stever und des Halterner Stausees hin, der weit unter dem Grenzwert liege. „Bei uns in der Kreisstelle wird kein Mineralwasser mehr gekauft, wir trinken nur noch Kranwasser. Das ist das beste Wasser, was es gibt“.

Schulze Meinhövel dankte dem scheidenden Bürgermeister Richard Borgmann für das harmonische Miteinander in der Vergangenheit. Im Verlauf der Versammlung stellten sich auch die beiden Kandidaten vor, die sich am 13. September um Borgmanns Nachfolge bewerben: Ansgar Mertens (CDU) und Eckart Grundmann (Grüne).