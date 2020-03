Nach dem Aufwachen gibt’s ein Müsli, mittags in der Kantine serviert das Küchenteam Spaghetti Bolognese, zwischendurch lassen wir uns ein wenig Obst schmecken, am Abend stehen belegte Brote auf dem Speiseplan: Wir essen den ganzen Tag, mal bewusst, mal weniger bewusst. Manch einer legt Wert auf eine vollwertige Kost, andere verdrücken mal eben schnell Burger und Co.