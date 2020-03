In den Kindergärten und Grundschulen in Lüdinghausen spielt die gesunde Ernährung seit jeher eine wichtige Rolle, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung anlässlich des heutigen Aktionstags zu diesem Thema mit. Aber auch in den weiterführenden Schulen bekomme es immer mehr Gewicht.

Am St.-Antonius-Gymnasium veranstalten die fünften Klassen einmal im Jahr ein gesundes Frühstück und gehen zuvor gemeinsam Lebensmittel wie Müsli, Obst und Vollkornbrot dafür einkaufen, heißt es weiter. Im Unterricht lernen die Schüler wiederum, was gesund ist. Außerdem steht die Ernährung im Biologieunterricht jahrgangsübergreifend immer mal wieder im Fokus.

Die Kinder und Jugendlichen vom Gymnasium Canisianum haben sich intensiv während der Projekttage im Herbst mit Lebensmitteln beschäftigt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei laut städtischem Pressebericht auf den Aspekt der Nachhaltigkeit gelegt. Zusätzlich sahen sich die Schüler an, woher Obst, Gemüse, Fleisch und Co eigentlich kommen. Eine Arbeitsgruppe legte derweil Hochbeete an. Mit Erfolg: Jüngst ernteten die Gymnasiasten ihren selbst angepflanzten Lauch und Grünkohl. Aber auch außerhalb des Lehrplans gibt es verschiedene Projekte, beispielsweise das gemeinsame Kochen. Dafür kaufen die Kinder und Jugendlichen dann auf dem Wochenmarkt ein.

„Bei uns spielt die Ernährung in den Unterrichtseinheiten im Bereich Arbeitslehre Hauswirtschaft eine große Rolle“, sagt Mathias Pellmann , Leiter der Sekundarschule. Dabei lernen die Kinder und Jugendlichen die Ernährungspyramide kennen und erfahren alles über Herstellung und Herkunft von Nahrungsmitteln. Außerdem bereiten sie zusammen Nahrung zu. Die gesunde Ernährung sei aber auch in anderen Fächern, wie der Gesellschaftslehre, zum „Dauerthema“ geworden, erläutert Pellmann: „Die Lehrer werden dazu angehalten, darauf zu achten, was für ein Frühstück die Schülerinnen und Schüler mitbringen und suchen das Gespräch, wenn es wiederholt ungesund ausfällt.“ Dementsprechen gebe es in der Mensa der Sekundarschule stets ein abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot.