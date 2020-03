Als Manuela Dresemann, Pflegefachleiterin der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des St.-Marien-Hospitals, vor 38 Jahren ihren Dienst in der ZNA antrat, gab es auf der Station noch nicht einmal Computer. Seitdem hat sich in der Notfall- und Akutmedizin vieles verändert. Pro Monat kommen ungefähr 370 bis 400 Patienten in die von 14 Mitarbeitern im Pflegedienst unterstützte Lüdinghauser ZNA.

„Nach angelsächsischem Vorbild sollen in Deutschland Fachabteilungen für Notfallmedizin eigenständig sein“, blickt Dr. Friederike Haermeyer , Ärztliche Leiterin der ZNA, auf die Reform aus dem Jahr 2018 zurück. Die 42-jährige Lüdinghauserin und ihr Team arbeiten seitdem nach dem sogenannten Manchester-Triage-System. Innerhalb von zehn Minuten nach ihrem Eintreffen werden die Patienten von speziell geschultem Personal gesichtet (triagiert) und in fünf Stufen nach Wartezeit bis zum ersten Arztkontakt eingeteilt. Diese reichen von rot (sofortiger Handlungsbedarf) bis blau (nicht dringlicher Handlungsbedarf). So wird sichergestellt, dass dringende Fälle vorrangig behandelt werden. „Dieses System gibt vor allem jungen Mitarbeitern mehr Sicherheit. Eine gute Aufklärung führt bei den meisten Betroffenen zu Verständnis“, beobachtet Dresemann.

Mehrheit der Fälle nicht allzu dringlich

Mehr als 50 Prozent der Fälle werden allerdings den niedrigeren Dringlichkeitsstufen grün und blau zugeordnet. „Niemand wird weggeschickt, jedoch sind durch diese Entwicklung die Wartezeiten für diejenigen, die dringend auf die Hilfe angewiesen sind, oft zu lang“, erklärt Haermeyer. In der ZNA sei man richtig, wenn Symptome plötzlich, akut und nicht einzuordnen seien. Künftig sollen Patienten nach dem Willen des Gesundheitsministeriums für eine Ersteinschätzung zunächst die Rettungsleitstellen ( 112) oder die Rufnummer der Kassenärztlichen Vereinigungen ( 116117) anrufen. „Das Konzept ist gut, muss sich in der Praxis aber noch durchsetzen“, meint Haermeyer. Die Lüdinghauser ZNA steht bereits in engem Kontakt zu der hausärztlichen Notfallpraxis und den Rettungsdiensten. Das St. Marien-Hospital hat einen eigenen Triageraum schaffen. Um die ZNA zu entlasten, wird derzeit ein neues Sprechstundenzentrum gebaut. Das Krankenhaus arbeitet bei schwereren Fällen eng mit dem Hiltruper Herz-Jesu-Krankenhaus und dem münsterischen St.-Franziskus-Hospital zusammen.