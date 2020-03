Vergangene und kommende Veranstaltungen sowie die Vorstandswahlen standen während der Mitgliederversammlung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) Lüdinghausen am Freitagabend im Mittelpunkt. Wie sehr die europäische Idee im Denken der Aktiven verankert ist, wurde dabei sowohl in der Eventplanung als auch in der Abschlussdiskussion deutlich.

Im „Hotel zur Post“ blickte der erste Vorsitzende Karl-Heinz Kocar zunächst auf die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurück. So erinnerten sich die Mitglieder etwa an die Auszeichnung mit dem zweiten Preis beim Wettbewerb „Heimat Europa“ oder die Wallfahrt nach Polen.

Positive Kassenlage

Kassierer Joachim Witt konnte eine positive Finanzlage präsentieren und wurde von Roswitha Bierschenk, die die Kasse gemeinsam mit Christa Holtmann geprüft hatte, mit dem Prädikat „alles richtig“ bedacht.

Bei den Vorstandswahlen wurde dann deutlich wie sehr das Team das Vertrauen der Mitglieder genießt: Alle Amtsträger wurden einstimmig bestätigt. Kocar bleibt erster Vorsitzender und wird weiterhin von Anita Lisowska vertreten. „Bald gibt es ein weiteres Jubiläum“, kündigte der DPG-„Chef“ an, der in zwei Jahren auf 25 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken kann. Joachim Witt kümmert sich bis dahin weiter um die Kassenprüfung. Josephine Kleyboldt bleibt als Schriftführerin im Amt. Für „besondere Kontakte“ ist auch in Zukunft Ursula Hölper zuständig. Außerdem gehören die Beisitzer Bruno Bierschenk, Günther Grothe und Lothar Kostrzewa-Kock nach wie vor dem Vorstand an. Neue Kassenprüfer sind derweil Günter Rüter und Tilde Haase.

Viele Veranstaltungen

2020 erwarten die Mitglieder wieder jede Menge Veranstaltungen: Die DPG beteiligt sich etwa an den Lüdinghauser Märchentagen, bricht im April zur Reise nach Kattowitz und Warschau auf und lädt im August zum Grillfest ein.

Nach einer regen Diskussion über die derzeitige politische Situation in Polen beendeten die DPG-Mitglieder ihre Versammlung.