Ein Montagmorgen am Canisianum sieht in der Regel ganz anders aus. Da stürmen Mädchen und Jungen über die Flure in ihre Klassen, die Pädagogen packen im Lehrerzimmer ihre sieben Sachen zusammen, um in den Unterricht zu gehen. Gestern (9. März) war das ganz anders – gähnende Lehre und absolute Stille. Und das soll bis zum 18. März (Mittwoch) so bleiben.