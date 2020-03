Schwere Kost am Sonntagabend in der Aula der Realschule: Als „4000 Tage“-Zuschauer war man hin- und hergerissen, was die drei Akteure da auf die Bretter, die ja bekanntlich die Welt bedeuten, brachten. Unter der Regie von Boris Aljinovic , der auch selbst schon in diesem Stück mitgespielt hat, liefen Raphael Grosch (Michael), Mathias Hermann (Paul) und Mona Seefried (Mutter Carola) zur Hochform auf, was das Publikum zum Schluss mit entsprechendem Applaus honorierte. Doch der Reihe nach.

Mutterliebe wird wohl von niemandem in Frage gestellt. Die Mutter weiß, was gut für ihr Kind ist, sie will uneigennützig immer das Beste. Aber, was ist das Beste – und vor allen Dingen für wen? Mit dieser Frage sahen sich die Besucher konfrontiert.

Michael fällt nach einer Hirnblutung ins Koma, aus dem er erst nach drei Wochen mit temporärer Amnesie wieder erwacht. In dieser Zeit halten an seinem Krankenbett die zwei Menschen Wache, die ihm am nächsten, sich gegenseitig aber als Feinde gegenüberstehen. Da ist Paul, der langjährige Lebensgefährte Michaels, der versucht, seinem Geliebten die letzten 4000 Tage – daher der Titel des Stücks – liebevoll in Erinnerung zu rufen. Und da ist Mutter Carola, die ihre Chance wittert, die Gedächtnislücken ihres Sohnes im eigenen und vermeintlich auch in dessen Sinne zu füllen, indem sie die gemeinsame Zeit mit Paul einfach negiert, zumindest aber in negativem Licht wiedergibt. Dabei geraten nach und nach alle drei Protagonisten in Gewissenskonflikte.

Michael, der langsam bemerkt, dass ihm im Zusammenleben mit Paul die verrückte Spontaneität, die eben einen Künstler auszeichnet, abhanden gekommen ist. Paul, der sich damit auseinandersetzen muss, dass er seinen Partner versucht hat, so zu biegen, wie es ihm richtig erschien. Und Carola befindet sich auf direktem Weg, ihrem aussichtslosen Leben im Alter noch einmal einen Sinn zu geben, indem sie sich Sohn Michael wieder nach Hause holt.

Irrungen und Wirrungen sind vorprogrammiert und werden von den drei Schauspielern hervorragend herausgearbeitet.

Für die beiden Männer gibt es am Ende die Chance für einen Neuanfang, bei Mutter Carola bleibt der Zuschauer in dieser Sache im Ungewissen.

Das Publikum war zeitweilig so fasziniert, dass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. Der einzige Wermutstropfen war die Besucherzahl, die nicht den üblichen Standard erreichte, was sicherlich schade war, aber definitiv nicht am Theaterstück lag.