Volles Haus bei der Mitgliederversammlung des Hegerings Lüdinghausen/Seppenrade: Rund 90 Waidmänner sorgten dafür, dass der Saal im Burghof bis auf den letzten Platz gefüllt war. Traditionell eröffnet wurde die Versammlung durch die Jagdhornbläser des Hegerings.

Von ganz besonderem Interesse für die Anwesenden waren die Beiträge der beiden Bürgermeisterkandidaten Eckart Grundmann von den Grünen und Ansgar Mertens von der CDU . Beide Bewerber stellten sich vor und erläuterten dann ihre Einstellung zur Jagd in kurzen Vorträgen.

Im Anschluss gab der Hegeringsleiter Stephan Niesert einen Rückblick auf das abgelaufene Jagdjahr und sprach aktuelle Themen wie das neue Waffengesetz, das Jagdgesetz, die ASP-Verordnung sowie die Jagdabgabe an. Zudem wurde auf die kommenden Wahlen des neuen Präsidiums des Landesjagdverbands (LJV) eingegangen. Auch die Umsatzsteuer auf die Jagdpacht wurde erörtert.

Jagdpacht erörtert

Wie in den Vorjahren bestätigte der Kassenführer Markus Höcke eine positive Finanzlage. Im Anschluss an die Berichte des Schatzmeisters, der Kassenprüfer und der jeweiligen Obleute stellte Niesert das Projekt des Drohneneinsatzes zur Kitzrettung vor. Noch seien die Anschaffungskosten nicht gedeckt. Spendensammlungen werden auf dem Frühlingsfest, dem Bauernmarkt und dem Stadtfest erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hegerings.

Neue Homepage vorgestellt

Daran anschließend führte der Schriftführer Hans-Peter Nöcker die neue Homepage des Hegerings vor. So hat auch der Hegering Lüdinghausen/Seppenrade nun den Weg ins digitale Zeitalter gefunden. In den kommenden Wochen werden allen Mitgliedern noch einmal postalisch die Neuerungen dargestellt, um dann den Wechsel in die Digitalisierung für jedes Mitglied zu ebnen. Den Abschluss der Veranstaltung bildete wie in jedem Jahr ein gemeinsamer Imbiss, heißt es abschließend.