Leere Supermarktregale, lange Schlangen an den Kassen und Menschen, die pickepackevolle Einkaufswagen zu ihren Autos schieben: Wegen des Coronavirus tätigen auch viele Steverstädter und Rosendörfler Hamsterkäufe. Das bestätigt beispielsweise Frank Neuhäuser . „Konserven, Nudeln, Mehl, Zucker, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel – alles ist ständig ausverkauft“, schildert der Chef des Seppenrader Edeka-Marktes die aktuelle Situation. Insbesondere seit dem vergangenen Wochenende würden sich die Kunden verstärkt mit Waren eindecken, die sich lange halten. „Man weiß ja nicht, was da noch kommt“, sagt der 53-jährige selbstständige Einzelhandelskaufmann. Seit 38 Jahren ist er in der Branche tätig. „Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Wahnsinn.“ Mittlerweile gebe es sogar Lieferengpässe. „Die Industrie kommt langsam nicht mehr nach.“ Momentan sei es stets eine Überraschung, welche Artikel der nächste Lastwagen geladen hat.

Stressige Schichten

Für seine rund 30 Angestellten bedeute all das stressige Schichten. Auch er selbst packe in diesen Tagen häufig mit an. Immerhin: „Die Kunden haben Verständnis dafür“, dass die Regale zwischenzeitlich wie leer gefegt seien. Seine größte Sorge: Wenn sich nur ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, „dann kann ich den Laden zumachen.“

Das gesamte Aldi-Team nehme die Corona-Ausbreitung „weiterhin sehr ernst“, teilen die Mitarbeiter aus der Presseabteilung per Unternehmensstatement mit. „In diesem Zusammenhang erfassen wir im gesamten Vertriebsgebiet erhöhte Absatzmengen bei haltbaren Lebensmitteln, Getränken und Hygieneprodukten. Einzelne Einkäufe größerer Mengen können dazu führen, dass Artikel zeitweise in unseren Märkten vergriffen sind.“ Im Rahmen der routinemäßigen Belieferung würden die Lebensmittelbestände aber kurzfristig wieder aufgefüllt – auch in Lüdinghausen und Seppenrade.