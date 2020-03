Die Feuerwehren Olfen und Lüdinghausen möchten ihre bisherige Zusammenarbeit in Zukunft noch intensiver praktizieren. Diese Absicht wurde jetzt mit der Unterzeichnung einer öffentlichen Vereinbarung der beiden Städte auch nach außen hin kommuniziert. So möchten die Feuerwehren unter anderem in den Bereichen Wartung und Instandhaltung des Atemschutzes, der Reinigung von Schutzkleidung und der Erfüllung der Prüfpflichten für Geräte ihre Kräfte bündeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lüdinghausen. Erreicht werden soll dies durch die gemeinsame Einstellung eines hauptamtlich tätigen Gerätewartes.

„Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Wehren wird bei Einsätzen bereits praktiziert“, wird Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann zitiert. Die Einsätze müssten vorher aber auch organisiert werden. „Es macht Sinn, diese Arbeit in einer größeren Einheit zu stemmen“, findet das Stadtoberhaupt. Die Anforderungen würden immer größer und seien von den Ehrenamtlichen allein kaum noch zu bewerkstelligen.

Olfens Bürgermeister Wilhelm Sendermann sieht dies ähnlich. „Der Atemschutz gehört zur Grundausstattung, die Leib und Leben sichert“, betonte er. „Dieser Aufgabe sollten wir mit größtmöglicher Professionalität nachkommen.“ Es sei wichtig, dass sich die Ehrenamtlichen hierbei auf die hauptamtlichen Mitarbeiter verlassen können. Die Unterzeichnung der öffentlichen Vereinbarung kennzeichne den „Anfang für noch mehr“.

Die Wartung der Geräte für die beiden ehrenamtlich agierenden Wehren soll zentral in der Hauptwache Lüdinghausen vorgenommen werden. Durch die Vereinbarung ergeben sich noch weitere Synergieeffekte, wie zum Beispiel die gemeinsame Anschaffung von Feuerwehrgeräten. Der neue hauptamtliche Gerätewart wird nach Ausschreibung der Stelle voraussichtlich im Sommer seinen Dienst antreten.

Der stellvertretende Wehrführer in Lüdinghausen, Klaus Hesselmann, und der Wehrführer der Stadt Olfen, Thomas Michels, erklärten übereinstimmend, dass die beiden Feuerwehren schon seit Jahren freundschaftlich miteinander verbunden seien und sich bereits häufig gegenseitig unterstützen. „Wir sehen durch diese Zusammenarbeit einen riesigen Schritt, um die Ehrenamtlichen zu entlasten“, so Hesselmann und Michels.

Im Anschluss an die Unterzeichnung unternahmen die Vertreter von beiden Städten mit den beiden Feuerwehren einen Rundgang durch die erweiterte und neu gestaltete Feuerwache Lüdinghausen.